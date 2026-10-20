Часть кровли обрушилась при пожаре в гостинице «Барселона» в Ульяновске

Кровля гостиничного комплекса «Барселона» в центре Ульяновска частично обрушилась во время пожара. Огонь перекинулся на здание с расположенных поблизости сараев, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По словам начальника отдела организации пожаротушения Николая Алексеева, возгорание удалось локализовать. На месте работают более 70 спасателей и около 20 единиц техники.

Пожар начался 20 октября на улице Бебеля. Пламя первоначально охватило хозяйственные постройки, после чего распространилось на кровлю и конструкции гостиницы. Из здания самостоятельно эвакуировались постояльцы и сотрудники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Из-за масштабов возгорания пожарные работали по повышенному рангу сложности. Причину пожара предстоит установить специалистам.