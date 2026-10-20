Центр Ульяновска заволокло дымом из-за пожара в гостинице

Крупный пожар охватил гостиничный комплекс «Барселона» в центре Ульяновска. Огонь перебросился на здание с расположенных рядом сараев, после чего над городом поднялся густой столб дыма. Всех постояльцев и сотрудников гостиницы эвакуировали. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пламя охватило гостиницу «Барселона» в центре Ульяновска. Видео © Telegram / Новости Ульяновска и Области

Возгорание произошло 20 октября на улице Бебеля, 45. Сначала пламя охватило хозяйственные постройки, но вскоре распространилось на соседнюю гостиницу. Очевидцы начали публиковать кадры пожара в социальных сетях, а полицейские перекрыли движение по улице.

Из-за масштабов происшествия пожарным пришлось работать по повышенному рангу сложности. На место направили пять автоцистерн, две единицы специальной техники и автолестницы. Руководство регионального управления МЧС также прибыло к горящему зданию.

К приезду спасателей все находившиеся в гостинице люди уже покинули помещения. Постояльцы и обслуживающий персонал самостоятельно вышли на улицу, поэтому проводить дополнительную эвакуацию не потребовалось.

Спасатели продолжают бороться с огнём. Причина первоначального возгорания сараев пока неизвестна, её предстоит установить специалистам.