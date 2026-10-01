Часть Крыма осталась без света после атаки дронов ВСУ

Часть населённых пунктов Крыма осталась без электричества после ночной атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты полуострова. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

«Сегодня ночью энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населённых пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остаётся сложной», — говорится в сообщении предприятия.

Специалисты «Крымэнерго» круглосуточно работают над восстановлением электрических сетей. Сроки полного возвращения электроснабжения компания не назвала.

Ранее похожие перебои уже происходили после атак на энергетическую инфраструктуру полуострова. В августе Life.ru писал, что ряд населённых пунктов Крыма остался без электричества после массированной атаки беспилотников. Тогда специалисты также занимались восстановлением подачи энергии, а социально значимые объекты переводили на резервное питание.