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Опубликовано 7 октября, 18:44

Часть Мясницкой улицы в Москве оцепили из-за подозрительного предмета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участок Мясницкой улицы в Басманном районе Москвы оцепили из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По словам свидетелей, сотрудники Росгвардии перекрыли улицу с обеих сторон, разворачивают прохожих и просят выбирать обходной маршрут.

На фоне оцепления часть заведений на Мясницкой временно прекратила работу.

Что именно обнаружили на улице, пока неизвестно. Официальной информации о характере предмета и возможной угрозе на момент публикации нет.

Подозрительное устройство под иномаркой на юге Москвы ликвидировали
Подозрительное устройство под иномаркой на юге Москвы ликвидировали

Ранее в Петербурге улицу перекрыли из-за бесхозного плюшевого медведя. Проверка показала, что внутри предмета отсутствовали какие-либо опасные элементы, после чего ограничения сняли.

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Никита Никонов
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