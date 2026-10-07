Часть Мясницкой улицы в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
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Участок Мясницкой улицы в Басманном районе Москвы оцепили из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Осторожно, Москва».
По словам свидетелей, сотрудники Росгвардии перекрыли улицу с обеих сторон, разворачивают прохожих и просят выбирать обходной маршрут.
На фоне оцепления часть заведений на Мясницкой временно прекратила работу.
Что именно обнаружили на улице, пока неизвестно. Официальной информации о характере предмета и возможной угрозе на момент публикации нет.
Ранее в Петербурге улицу перекрыли из-за бесхозного плюшевого медведя. Проверка показала, что внутри предмета отсутствовали какие-либо опасные элементы, после чего ограничения сняли.
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