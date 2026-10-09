Часть Правого берега Калуги осталась без интернета из-за повреждения линии связи

Жители Правого берега Калуги утром 9 октября столкнулись с отключением домашнего интернета из-за повреждения линии связи. Об этом сообщает издание «Калужский перекрёсток» (KP40) со ссылкой на провайдера «Макснет».

По информации оператора, авария затронула абонентов на правобережной территории города. Специалисты уже приступили к восстановлению повреждённой линии, чтобы вернуть пользователям доступ к Сети.

Напомним, сегодня атаке беспилотников подвергся дата-центр «Яндекса» в Калуге. По данным пресс-службы компании, несколько модулей объекта полностью вышли из строя, из-за чего некоторые сервисы могли работать с перебоями. На месте происшествия работали экстренные службы и сотрудники «Яндекса», которые оценивали масштаб повреждений. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.