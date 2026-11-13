Журналиста Сергея Заворотного госпитализировали с тяжёлыми травмами после взрыва внедорожника на юге Москвы. По данным SHOT, ему оторвало часть руки. Медики борются за его жизнь.

Как стало известно SHOT, у Заворотного также диагностировали ушиб головного мозга, перелом рёбер и открытый перелом голени. По предварительным данным канала, в машине сработало самодельное взрывное устройство. У автомобиля повреждена левая сторона.

Ранее Life.ru сообщал, что взорвавшийся сегодня утром в Чертаново внедорожник принадлежит Заворотному, пресс-секретарю бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Взрыв произошёл утром 13 ноября у жилого дома на Кировоградской улице.