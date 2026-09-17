Часть школ в Кстово перевели на дистанционное обучение после атаки БПЛА

Учеников первой смены в части школ Кстова перевели на дистанционное обучение после атаки БПЛА. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода. Родителей уже предупредили об изменениях.

«Вторая смена будет заниматься в обычном режиме. Родители оповещены через школьные чаты. Учебный процесс не прерван», — сообщили в департаменте.

Напомним, за ночь и утро в небе над Нижегородской областью сбили 43 украинских БПЛА. Пострадавших нет, однако зафиксированы незначительные повреждения «на земле».