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Регион
Опубликовано 17 сентября, 05:59

В Нижегородской области за ночь и утро сбили 43 украинских дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Атаку 43 беспилотников отразили ночью и утром в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в «Максе».

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Падение обломков привело к повреждению остекления нескольких жилых домов и другому незначительному ущербу объектам гражданской инфраструктуры.

Глава региона отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах происшествий и оценивают последствия случившегося. По его словам, жителям, чьё имущество оказалось повреждено, окажут необходимую помощь. Никитин подчеркнул, что ситуация находится на контроле, а проверка масштабов повреждений продолжается.

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Аналогичные атаки беспилотников на Нижегородскую область ранее также сопровождались повреждениями жилой инфраструктуры. Ранее Life.ru рассказывал, что во время очередной атаки Украины по региону было сбито 52 беспилотника.

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Владимир Озеров
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