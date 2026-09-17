В Нижегородской области за ночь и утро сбили 43 украинских дрона

Атаку 43 беспилотников отразили ночью и утром в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в «Максе».

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Падение обломков привело к повреждению остекления нескольких жилых домов и другому незначительному ущербу объектам гражданской инфраструктуры.

Глава региона отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах происшествий и оценивают последствия случившегося. По его словам, жителям, чьё имущество оказалось повреждено, окажут необходимую помощь. Никитин подчеркнул, что ситуация находится на контроле, а проверка масштабов повреждений продолжается.

Аналогичные атаки беспилотников на Нижегородскую область ранее также сопровождались повреждениями жилой инфраструктуры. Ранее Life.ru рассказывал, что во время очередной атаки Украины по региону было сбито 52 беспилотника.