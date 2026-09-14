Частичный блэкаут накрыл Павлоград вслед за отключениями света в Киеве
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В Павлограде Днепропетровской области произошёл частичный блэкаут. Некоторые районы города остались без электричества из-за аварийной ситуации, сообщили в исполнительном комитете городского совета.
«В городе произошла аварийная ситуация, из-за которой некоторые районы остались без электроснабжения», — говорится в сообщении местных властей.
Что именно стало причиной аварии, не уточняется. Несмотря на непогоду, ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.
При этом на неделе в Павлограде уже были запланированы отключения электричества, связанные с ремонтными работами на сетях.
Ранее сообщалось о перебоях с электричеством в Киеве. Часть левого берега украинской столицы осталась без света, отключения также затронули метро. Причина произошедшего не называлась.
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