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Опубликовано 14 сентября, 18:10

Частичный блэкаут накрыл Павлоград вслед за отключениями света в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Павлограде Днепропетровской области произошёл частичный блэкаут. Некоторые районы города остались без электричества из-за аварийной ситуации, сообщили в исполнительном комитете городского совета.

«В городе произошла аварийная ситуация, из-за которой некоторые районы остались без электроснабжения», — говорится в сообщении местных властей.

Что именно стало причиной аварии, не уточняется. Несмотря на непогоду, ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.

При этом на неделе в Павлограде уже были запланированы отключения электричества, связанные с ремонтными работами на сетях.

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Ранее сообщалось о перебоях с электричеством в Киеве. Часть левого берега украинской столицы осталась без света, отключения также затронули метро. Причина произошедшего не называлась.

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Наталья Демьянова
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