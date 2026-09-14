Сразу несколько районов Киева остались без света

Часть левого берега Киева осталась без электроэнергии. О масштабных перебоях вечером 14 сентября сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, электричество также пропало в киевском метро. Кроме того, сообщения об отключениях поступают из Голосеевского района, расположенного на правом берегу города.

Что именно стало причиной перебоев, пока неизвестно. Воздушная тревога в Киеве в момент появления сообщений об отключениях не объявлялась. Данных о том, что перебои связаны с ударами, также нет.

Ранее под Киевом получили повреждения складские помещения. Об этом сообщила областная военная администрация. Инциденты произошли в Бориспольском и Броварском районах. В этот момент в Киевской области действовала воздушная тревога.