Сразу несколько районов Киева остались без света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Часть левого берега Киева осталась без электроэнергии. О масштабных перебоях вечером 14 сентября сообщают местные Telegram-каналы.
По их данным, электричество также пропало в киевском метро. Кроме того, сообщения об отключениях поступают из Голосеевского района, расположенного на правом берегу города.
Что именно стало причиной перебоев, пока неизвестно. Воздушная тревога в Киеве в момент появления сообщений об отключениях не объявлялась. Данных о том, что перебои связаны с ударами, также нет.
Ранее под Киевом получили повреждения складские помещения. Об этом сообщила областная военная администрация. Инциденты произошли в Бориспольском и Броварском районах. В этот момент в Киевской области действовала воздушная тревога.
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