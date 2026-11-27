Дети дышат чаще взрослых, а частота дыхания может меняться в зависимости от возраста, активности и самочувствия. Педиатр и пульмонолог «СМ-Клиники» для детей Александра Миронова объяснила, как отличить обычное учащение дыхания от возможной одышки. В комментарии для Life.ru врач перечислила тревожные признаки, при появлении которых родителям необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Дети дышат чаще взрослых, причем нормальная частота дыхания зависит от возраста. Она временно увеличивается во время плача, кормления, физической активности, при страхе и высокой температуре. Поэтому оценивать дыхание нужно, когда ребёнок спокоен или спит. Для подсчёта следует открыть грудную клетку или живот ребёнка и в течение полной минуты наблюдать за их движениями. Один подъём грудной клетки или живота и последующее опускание считаются одним дыхательным циклом. У младенцев дыхание может быть нерегулярным, поэтому считать его за 15 секунд и умножать результат на четыре нежелательно. Если ребёнок плакал или активно двигался, нужно дождаться, когда он успокоится, и повторить измерение. Александра Миронова Педиатр и пульмонолог «СМ-Клиники» для детей

Ориентировочная частота дыхания у детей до пяти месяцев может составлять до 40 дыхательных движений в минуту, после пяти месяцев — до 28, после года — до 26, после трёх лет — до 24. В возрасте пяти-шести лет нормой считается частота до 22 движений в минуту, с семи до 12–14 лет — до 20, после 15 лет — до 18.

Для сравнения: у взрослого человека этот показатель составляет около 16 дыхательных движений в минуту. Превышение возрастной нормы можно расценивать как учащённое дыхание и возможный признак одышки. Однако одна цифра не позволяет поставить диагноз: необходимо учитывать температуру, общее состояние и другие симптомы. Учащённое дыхание может встречаться при пневмонии, бронхиолите, обструкции бронхов, ларингите, приступе астмы, высокой лихорадке, обезвоживании и некоторых заболеваниях сердца.

Родителям важно оценивать не только скорость, но и усилия, которые ребёнок прилагает для вдоха. Опасным признаком считается втяжение кожи между рёбрами, под рёберными дугами или над ключицами. Также могут раздуваться крылья носа, появляться кивательные движения головой в такт дыханию, стон или кряхтение на выдохе.

Свистящий звук чаще указывает на сужение бронхов, а грубый шумный вдох — на препятствие в верхних дыхательных путях. У младенца одним из первых признаков дыхательной недостаточности может стать изменение кормления. Ребёнок делает несколько сосательных движений, бросает грудь или бутылочку, чтобы вдохнуть, быстро устаёт либо совсем отказывается от еды. Дети постарше не могут произнести длинную фразу без паузы, жалуются на нехватку воздуха и предпочитают сидеть, а не лежать.

Немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112 необходимо, если губы или кожа ребёнка посинели, он задыхается, не может говорить, пить или сосать, становится необычно сонливым, вялым либо перестаёт нормально реагировать.

Экстренная помощь требуется при выраженном втяжении грудной клетки, постоянном шумном дыхании, стоне на выдохе, остановках дыхания и внезапном приступе кашля во время еды или игры — так может проявляться попадание инородного тела.

Если учащённое дыхание появилось на фоне температуры, можно дать жаропонижающее в возрастной дозировке, напоить ребёнка и повторно посчитать дыхание после улучшения самочувствия. Но выраженную одышку нельзя объяснять только лихорадкой и ждать, пока она пройдёт.

Полезно снять короткое видео дыхания в покое и показать его врачу. Домашний пульсоксиметр может дать дополнительную информацию, но ошибки измерения у детей встречаются часто, а нормальные показания не исключают серьёзное заболевание. Если родителям кажется, что ребёнок дышит непривычно быстро или прилагает заметные усилия, безопаснее обратиться за медицинской помощью.

Ранее внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, что число россиян с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) может приближаться к 10 миллионам, хотя официально такой диагноз установлен лишь у 800 тысяч человек. По словам специалиста, официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания. Если учитывать пациентов с хроническим бронхитом, эмфиземой и другими болезнями дыхательной системы, их число достигает 2,4 миллиона. При этом исследования показывают, что ХОБЛ может встречаться примерно у 6,9% взрослого населения.