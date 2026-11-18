Число россиян с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) может приближаться к 10 миллионам, хотя официально такой диагноз установлен лишь у 800 тысяч человек. Об этом газете «Известия» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По словам специалиста, официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания. Если учитывать пациентов с хроническим бронхитом, эмфиземой и другими болезнями дыхательной системы, их число достигает 2,4 миллиона. При этом исследования показывают, что ХОБЛ может встречаться примерно у 6,9% взрослого населения.

Особую тревогу вызывает позднее выявление болезни. Как отметил Авдеев, не менее чем в 40% случаев диагноз впервые ставят после серьёзного обострения, потребовавшего госпитализации. До этого человек может годами не подозревать о проблеме.

Чаще всего пациенты игнорируют первые признаки заболевания. Курильщики привыкают к постоянному кашлю, а одышку списывают на возраст или недостаток физической подготовки. Однако, подчеркнул врач, нехватка воздуха не должна считаться нормой ни в 40, ни в 60 лет.

Ситуацию осложняют и ошибки при первичной диагностике. Иногда врачи ограничиваются диагнозом «хронический бронхит» или связывают ухудшение самочувствия с обычной респираторной инфекцией. В результате человек не проходит необходимое обследование и остаётся без лечения. Для подтверждения ХОБЛ используется спирометрия — исследование функции внешнего дыхания.

Главная опасность заболевания заключается в постепенной потере функции лёгких. По мере развития ХОБЛ нарушается газообмен, организму становится сложнее получать кислород. Кроме того, болезнь связана с повышенным риском сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении терапевта Андрея Кондрахина. Специалист объяснял, что изменения в лёгких при ХОБЛ могут становиться необратимыми. Полностью вылечить заболевание невозможно, однако правильно подобранная терапия и отказ от курения помогают облегчать симптомы и замедлять ухудшение состояния.

Также Life.ru писал о планах Минздрава расширить программу диспансеризации. Ведомство предложило индивидуальнее подбирать обследования для пациентов из разных групп риска. Часть изменений в порядке профилактических осмотров уже вступила в силу в сентябре.