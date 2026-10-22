«Рано или поздно человек задохнётся»: Терапевт раскрыл главную опасность ХОБЛ

Позднее выявление хронической обструктивной болезни лёгких и отсутствие лечения могут привести к смертельному нарушению дыхания, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, при ХОБЛ человек постепенно теряет способность полноценно дышать, а изменения в лёгких становятся необратимыми.

«Рано или поздно человек задохнётся, если это заболевание будет выявлено слишком поздно и он не будет принимать необходимые препараты», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Одним из главных факторов риска он назвал длительное курение. Оно нарушает проходимость бронхов, затрудняя движение воздуха. Кроме того, может развиться эмфизема, в результате которой организму будет всё труднее получать достаточно кислорода.

Среди тревожных признаков — кашель, постоянная усталость и одышка, которая со временем беспокоит не только при нагрузке, но и в покое. Полностью вылечить ХОБЛ невозможно, однако терапия и отказ от курения помогают облегчать симптомы. Нарастающую нехватку воздуха важно вовремя обсудить с врачом, заключил собеседник «Вечерней Москвы».