Кашель, одышка и мокрота: Пульмонолог рассказал, когда нужно обратиться к врачу из-за риска астмы
Пульмонолог Авдеев: 8 млн россиян могут не знать о своей астме
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Около восьми миллионов россиян могут иметь бронхиальную астму, но не знать о своём диагнозе. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
По официальной статистике, в стране зарегистрировано чуть более 1,5 миллиона пациентов с астмой. При этом эпидемиологические исследования показывают, что реальное число людей с заболеванием может достигать 10 миллионов.
«Получается 8 миллионов имеют болезнь, но не имеют диагноз», — сказал Авдеев.
Он отметил, что многие люди могут не связывать возникающие симптомы с заболеванием дыхательных путей.
По словам специалиста, на возможные проблемы с лёгкими могут указывать одышка, кашель и выделение мокроты. При появлении любого из этих признаков, особенно если он вызывает беспокойство, Авдеев рекомендует обратиться к врачу.
Бронхиальная астма относится к хроническим воспалительным заболеваниям дыхательных путей. При ней просвет бронхов может сужаться из-за спазма гладкой мускулатуры, отёка слизистой и избыточного образования вязкой мокроты.
Заболевание может проявляться повторяющимися приступами одышки, свистящими хрипами, ощущением заложенности в груди и кашлем. Симптомы нередко возникают ночью или ранним утром.
Всемирный день лёгочного здоровья отмечается 14 октября. К этой дате пульмонолог обратил внимание на проблему выявления заболеваний органов дыхания.
Ранее специалисты также обращали внимание на симптомы, которые могут указывать на бронхиальную астму. Life.ru сообщал, что к основным признакам заболевания относятся удушье, одышка с затруднённым выдохом, свистящее дыхание, чувство стеснения в груди и кашель. При этом проблемы с дыханием могут быть связаны не только с астмой. Авдеев ранее отмечал, что кашель способен сопровождать целый ряд заболеваний, включая астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких и сердечную недостаточность.
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