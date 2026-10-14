Кашель, одышка и мокрота: Пульмонолог рассказал, когда нужно обратиться к врачу из-за риска астмы

Около восьми миллионов россиян могут иметь бронхиальную астму, но не знать о своём диагнозе. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По официальной статистике, в стране зарегистрировано чуть более 1,5 миллиона пациентов с астмой. При этом эпидемиологические исследования показывают, что реальное число людей с заболеванием может достигать 10 миллионов.

«Получается 8 миллионов имеют болезнь, но не имеют диагноз», — сказал Авдеев.

Он отметил, что многие люди могут не связывать возникающие симптомы с заболеванием дыхательных путей.

По словам специалиста, на возможные проблемы с лёгкими могут указывать одышка, кашель и выделение мокроты. При появлении любого из этих признаков, особенно если он вызывает беспокойство, Авдеев рекомендует обратиться к врачу.

Бронхиальная астма относится к хроническим воспалительным заболеваниям дыхательных путей. При ней просвет бронхов может сужаться из-за спазма гладкой мускулатуры, отёка слизистой и избыточного образования вязкой мокроты.

Заболевание может проявляться повторяющимися приступами одышки, свистящими хрипами, ощущением заложенности в груди и кашлем. Симптомы нередко возникают ночью или ранним утром.

Всемирный день лёгочного здоровья отмечается 14 октября. К этой дате пульмонолог обратил внимание на проблему выявления заболеваний органов дыхания.