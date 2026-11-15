У юной пациентки произошло повреждение лёгкого после нескольких затяжек вейпа, рассказала заведующая детским пульмонологическим центром Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Светлана Мельник. Её слова приводит Mash на Мойке.

Вейп опасен для подростков. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Другой её пациент занимался спортом и скрывал от родителей использование электронных сигарет. Когда самочувствие школьника ухудшилось, даже привычные упражнения стали даваться ему с трудом. По словам врача, во время обследования подросток признался, что курит вейп.

Мельник также обратила внимание на раннее знакомство детей с электронными сигаретами. По её наблюдениям, пробовать их начинают уже в десять лет.

Опасность вейпов связана не только с никотином. Как объясняет Всемирная организация здравоохранения, при работе устройства образуется аэрозоль, который может содержать токсичные вещества, повышающие риск заболеваний лёгких и сердца. При этом долгосрочные последствия использования электронных сигарет ещё изучаются, они также могут оказаться неутешительными.

Ранее Life.ru рассказывал о 16-летнем подростке из Кемерова, который попал в реанимацию с тяжёлым поражением лёгких. По данным Mash, юноша два года пользовался вейпом, но сначала скрывал это от врачей.