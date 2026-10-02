ChatGPT научился виртуально примерять одежду по фото пользователя

В ChatGPT заработала примерка одежды онлайн: сервис показывает, как та или иная вещь будет смотреться на самом пользователе по его снимкам. Об этом рассказало издание Engadget.

Чтобы воспользоваться новинкой, нужно зайти в карточку товара прямо в диалоге, нажать кнопку Try on и прикрепить два фото — селфи и изображение в полный рост. Инструмент распознаёт и скриншоты с одеждой, которые человек загружает в чат вручную.

За формирование картинок отвечает модель ChatGPT Images 2.5. Помимо примерки, появилась возможность складывать приглянувшиеся вещи в личную библиотеку ChatGPT, чтобы при желании вернуться к ним позднее.

Напомним, Life.ru писал, что пользователи по всему миру жаловались на перебои в работе ChatGPT. По информации сервиса мониторинга Downdetector, за час о неполадках заявили 233 человека. Больше всего обращений касалось системных уведомлений, ещё около 38% сообщали о полном отказе сервиса. Сбои фиксировались в США, Казахстане, Нидерландах и Великобритании.