Пользователи сообщили о сбоях в работе ChatGPT по всему миру

Пользователи ChatGPT столкнулись с неполадками в работе сервиса. О массовых сбоях свидетельствуют данные мониторинга Downdetector. За последний час о проблемах с доступом сообщили 233 человека.

Сбои в работе ChatGPT. Фото © detector404.ru

Наибольшая доля жалоб пришлась на уведомления о проблемах — они составили 46% от общего числа обращений. Ещё 38% пользователей сообщили о полном сбое сервиса. На неполадки сайта указали 7% человек, столько же столкнулись с проблемами при работе с личным кабинетом.

Сообщения о нарушениях поступали из разных стран. В числе затронутых регионов оказались США, Казахстан, Нидерланды и Великобритания. Отдельно пользователи сообщали о проблемах в Санкт-Петербурге. На этот регион пришлось 5% обращений о сбоях за последний час.

Ранее в России пользователи Roblox столкнулись с неполадками в работе игровой платформы. За час на проблемы с доступом пожаловались 662 человека. Большинство обращений — 86% — связано с общими сбоями в работе платформы. Ещё 7% пользователей сообщили о неполадках в мобильном приложении, а 5% столкнулись с нестабильной работой веб-версии.