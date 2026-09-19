«Продал себя ChatGPT»: Вирусная история о популярном в США стримере оказалась выдумкой

В сети распространяются кликбейт-заголовки о том, что популярный в США стример N3on продал свою личность ChatGPT за 750 млн долларов, чтобы стать миллиардером, а OpenAI теперь может использовать всю информацию и визуал блогера. Это фейк, сообщает Telegram-канал Mash Money.

По данным канала, никаких 750 млн долларов за продажу личности стример не получал — ни N3on, ни OpenAI такую сумму не подтверждали. Цифра появилась в аккаунтах тиктокеров и инфлюенсеров, которые пытались хайпануть.

В середине сентября N3on действительно запустил AI-клона на базе GPT-6 Astra: цифровой аватар продолжает стримить, пока сам стример спит. Однако реальный заработок от цифрового аватара оценивается примерно в 5 млн долларов.

Для сравнения: пиковые заработки N3on на обычных стримах доходили примерно до 3 тыс. долларов в час. Также отмечается, что видео, приложенное к вирусным постам, не имеет отношения к OpenAI — это фрагмент со стрима, где блогер пробует на себе хват служебной собаки.

Ранее Life.ru писал, что интерпол по итогам операции «Шамс II» с помощью ИИ и распознавания лиц установил личности 126 предполагаемых террористов по материалам джихадистских группировок. Из 108 076 снимков, извлечённых специалистами из 11 стран, алгоритмы отобрали 6362 уникальных кадра для сверки, но окончательные совпадения проверяли обученные сотрудники, а не только алгоритмы.