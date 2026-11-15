Чайный сервиз, созданный по дизайну знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича, выставят на аукцион в Стокгольме 18 ноября. Комплект из белого фарфора, состоящий всего из трёх предметов, оценили в 18–20 тысяч шведских крон — примерно 1,8–2 тысячи долларов. Информация о лоте опубликована на сайте аукционного дома Bukowskis.

В набор входят чайник с крышкой и две чашки, выполненные в стиле супрематизма — художественного направления, основателем которого был Малевич. Вместо привычных округлых форм художник предложил необычные геометрические конструкции, больше напоминающие архитектурные объекты, чем кухонную посуду.

Особенно выделяется чайник с массивным прямоугольным корпусом и необычным носиком. Чашки тоже далеки от классического дизайна: они похожи на цилиндры, разрезанные вдоль пополам, с одной плоской и одной закруглённой стороной. Белую поверхность украшают лаконичные линии чёрного, серого и красного цветов.

На фарфоровых изделиях имеется подпись Малевича и указание на 1923 год. Длина чайника составляет 23 сантиметра, высота — 17 сантиметров, а чашек — 7,2 сантиметра. При этом аукционный дом обозначает 1923 год как датировку модели, но не уточняет, были ли сами выставленные предметы изготовлены именно тогда.

Первые образцы супрематического сервиза появились в 1923 году на Государственном фарфоровом заводе в Петрограде, позднее получившем имя Ломоносова. Малевич перенёс свои художественные идеи на предметы повседневного обихода, превратив чайную посуду в эксперимент с объёмами и геометрическими формами. Оригинальные изделия того периода сегодня представлены в музейных собраниях, включая Эрмитаж и Русский музей. Они считаются важными образцами русского авангарда, в котором художники стремились соединить искусство с предметным дизайном.