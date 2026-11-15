Еврейские наследники немецкого издателя Самуэля Фишера потребовали от аукционного дома Sotheby’s отказаться от продажи картины Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны». Семья утверждает, что произведение стоимостью около 180 млн долларов пришлось продать в 1936 году из-за финансовых потерь, вызванных преследованиями нацистского режима. Об этом сообщает The New York Times.

Интересы наследников представляет берлинский адвокат Гуннар Шнабель. В письме от 12 ноября руководителю отдела реституции Sotheby’s Марко Торакке он потребовал документально подтвердить, что сделка 1936 года проходила на рыночных условиях и семья согласилась бы на неё независимо от прихода нацистов к власти. В противном случае, по мнению юриста, аукцион не должен состояться. Шнабель также предложил урегулировать спор в соответствии с Вашингтонскими принципами 1998 года. Эти международные рекомендации предусматривают поиск справедливых решений в случаях, когда произведения искусства были утрачены еврейскими владельцами в период нацистских преследований.

В Sotheby’s заявили, что изучили историю владения картиной, однако пока не обнаружили подтверждений её вынужденной продажи. При этом представители аукционного дома признали обеспокоенность наследников и сообщили о намерении продолжить переговоры. Будет ли произведение снято с торгов, в заявлении не уточняется.

История полотна начинается в 1909 году, когда его приобрёл Самуэль Фишер — основатель одного из известных немецких издательств S. Fischer Verlag. Среди авторов, публиковавшихся в нём, были Томас Манн, Герман Гессе и Альфред Дёблин. После смерти Фишера в 1934 году издательством руководил его зять Готфрид Берман Фишер. С приходом нацистов к власти положение компании ухудшилось: многим её авторам запретили публиковаться, а само издательство разделили. Берман Фишер покинул Берлин и перебрался в Вену, пытаясь продолжить работу.

Ещё в 1932 или 1933 году семья передала картину Ван Гога и две работы Поля Сезанна на хранение арт-дилеру Вальтеру Фейхенфельдту в амстердамскую галерею Paul Cassirer. Впоследствии «Цветущие каштаны» показывали в музее Бойманса в Роттердаме и Кунстхалле в Берне. В 1936 году полотно продали. Именно обстоятельства этой сделки теперь стали предметом спора.

Напомним, картина Ван Гога «Цветущие каштаны» войдёт в число главных лотов торгов Sotheby’s, которые состоятся 18 ноября в Нью-Йорке. Предварительно картину оценили в 180 млн долларов. В состав коллекции из 12 произведений вошли работы импрессионистов, постимпрессионистов и представителей раннего фовизма, включая Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Клода Моне и Эдгара Дега.