Произведения Пьера Огюста Ренуара и Винсента Ван Гога войдут в число главных лотов торгов Sotheby’s, которые состоятся 18 ноября в Нью-Йорке. За картину Ренуара «В каноэ» аукционный дом рассчитывает получить от 25 до 35 млн долларов. Стоимость полотна Ван Гога «Цветущие каштаны» в каталоге не раскрывается. Об этом сообщается на официальном сайте Sotheby’s.

Обе работы происходят из собрания аргентинских коллекционеров Карлоса Педро Блакье и Нелли Арриеты де Блакье. На торги выставят 12 произведений, охватывающих несколько направлений европейского искусства конца XIX — начала XX века. В коллекцию вошли работы импрессионистов, постимпрессионистов и представителей раннего фовизма.

Ренуар написал «En Canot (Jeune fille à la barque)» в 1877 году. На полотне изображена молодая женщина в лодке. Sotheby’s относит эту работу к немногочисленным сохранившимся в частных собраниях лодочным сюжетам художника 1870-х годов. Ранее картина никогда не участвовала в аукционах. Предполагается, что моделью для неё стала Маргарита «Марго» Легран, одна из любимых натурщиц Ренуара того периода.

Ван Гог создал «Châtaigniers en fleurs» («Цветущие каштаны») в 1890 году в Овер-сюр-Уаз. В этой французской деревне художник провёл последние два месяца жизни. Полотно относится к периоду высокой творческой активности после пребывания в лечебнице Сен-Реми-де-Прованс. По данным Sotheby’s, произведение не показывали публике более 60 лет.

Среди других крупных лотов — «Арлекин» Поля Сезанна, «Сад Тюильри» Клода Моне и «Перед скачками» Эдгара Дега. Картина Моне 1876 года получила оценку 15–20 млн долларов, пастель Дега — 20–30 млн. «Арлекин», написанный в 1888–1890 годах, также выставлен с оценкой по запросу. Это единственная работа из небольшой серии картин Сезанна с изображением арлекина, которая до сих пор остаётся в частных руках. Публика не видела её с 1975 года.

В собрании также представлены два произведения Камиля Писсарро, работы Поля Гогена, Альфреда Сислея, Андре Дерена, Мориса де Вламинка и Анри де Тулуз-Лотрека. Среди них — городской пейзаж Писсарро «Площадь Французского театра и авеню Оперы зимним днём», написанный в 1898 году. Его оценили в 30–40 млн долларов.

История собрания связана с лондонской галереей Lefevre. В декабре 1974 года Карлос Педро и Нелли Блакье познакомились с её представителями, после чего начали приобретать произведения европейских мастеров. В течение следующих восьми лет коллекция пополнялась крупными работами, в том числе картинами Ренуара и Сезанна. Впоследствии произведения разместили в доме коллекционеров в Буэнос-Айресе.

Аукцион Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection начнётся 18 ноября в 18:00 по местному времени. Перед торгами произведения представлены на публичной выставке в здании Breuer Building в Нью-Йорке, которая продлится до 17 ноября.