Картины Ренуара и Ван Гога продадут на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке
«В каноэ». Обложка © Wikimedia / Pierre-Auguste Renoir
Произведения Пьера Огюста Ренуара и Винсента Ван Гога войдут в число главных лотов торгов Sotheby’s, которые состоятся 18 ноября в Нью-Йорке. За картину Ренуара «В каноэ» аукционный дом рассчитывает получить от 25 до 35 млн долларов. Стоимость полотна Ван Гога «Цветущие каштаны» в каталоге не раскрывается. Об этом сообщается на официальном сайте Sotheby’s.
Обе работы происходят из собрания аргентинских коллекционеров Карлоса Педро Блакье и Нелли Арриеты де Блакье. На торги выставят 12 произведений, охватывающих несколько направлений европейского искусства конца XIX — начала XX века. В коллекцию вошли работы импрессионистов, постимпрессионистов и представителей раннего фовизма.
Ренуар написал «En Canot (Jeune fille à la barque)» в 1877 году. На полотне изображена молодая женщина в лодке. Sotheby’s относит эту работу к немногочисленным сохранившимся в частных собраниях лодочным сюжетам художника 1870-х годов. Ранее картина никогда не участвовала в аукционах. Предполагается, что моделью для неё стала Маргарита «Марго» Легран, одна из любимых натурщиц Ренуара того периода.
Ван Гог создал «Châtaigniers en fleurs» («Цветущие каштаны») в 1890 году в Овер-сюр-Уаз. В этой французской деревне художник провёл последние два месяца жизни. Полотно относится к периоду высокой творческой активности после пребывания в лечебнице Сен-Реми-де-Прованс. По данным Sotheby’s, произведение не показывали публике более 60 лет.
Среди других крупных лотов — «Арлекин» Поля Сезанна, «Сад Тюильри» Клода Моне и «Перед скачками» Эдгара Дега. Картина Моне 1876 года получила оценку 15–20 млн долларов, пастель Дега — 20–30 млн. «Арлекин», написанный в 1888–1890 годах, также выставлен с оценкой по запросу. Это единственная работа из небольшой серии картин Сезанна с изображением арлекина, которая до сих пор остаётся в частных руках. Публика не видела её с 1975 года.
В собрании также представлены два произведения Камиля Писсарро, работы Поля Гогена, Альфреда Сислея, Андре Дерена, Мориса де Вламинка и Анри де Тулуз-Лотрека. Среди них — городской пейзаж Писсарро «Площадь Французского театра и авеню Оперы зимним днём», написанный в 1898 году. Его оценили в 30–40 млн долларов.
История собрания связана с лондонской галереей Lefevre. В декабре 1974 года Карлос Педро и Нелли Блакье познакомились с её представителями, после чего начали приобретать произведения европейских мастеров. В течение следующих восьми лет коллекция пополнялась крупными работами, в том числе картинами Ренуара и Сезанна. Впоследствии произведения разместили в доме коллекционеров в Буэнос-Айресе.
Аукцион Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection начнётся 18 ноября в 18:00 по местному времени. Перед торгами произведения представлены на публичной выставке в здании Breuer Building в Нью-Йорке, которая продлится до 17 ноября.
Ранее на аукцион United Charity выставили мотоцикл Harley-Davidson LiveWire, переделанный специально для Арнольда Шварценеггера и подписанный актёром. Вырученные средства поровну распределят между климатической инициативой Schwarzenegger Climate Initiative и австрийским отделением папских миссионерских обществ Missio, поддерживающим детский проект на Мадагаскаре. Лот получил название Peace Bike Terminator. Над его созданием работала команда Jesus bikers, потратившая на разработку дизайна, аэрографию, гравировку, вышивку и технические изменения более 500 часов.