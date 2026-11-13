Мотоцикл Harley-Davidson LiveWire, переделанный специально для Арнольда Шварценеггера и подписанный актёром, выставили на благотворительный аукцион United Charity. Вырученные средства поровну распределят между климатической инициативой Schwarzenegger Climate Initiative и австрийским отделением папских миссионерских обществ Missio, поддерживающим детский проект на Мадагаскаре.

Мотоцикл Harley-Davidson LiveWire. Фото © United Charity

Лот получил название Peace Bike Terminator. Над его созданием работала команда Jesus bikers, потратившая на разработку дизайна, аэрографию, гравировку, вышивку и технические изменения более 500 часов. В результате серийный электрический Harley-Davidson превратился в единственный в своём роде мотоцикл с символикой мира и индивидуальным оформлением.

15 июня 2026 года байк передали Шварценеггеру во время десятого международного экологического саммита AUSTRIAN WORLD SUMMIT в венском дворце Хофбург. Там актёр оставил на нём свой автограф. Позднее мотоцикл стал главным участником Peace Ride Austria II и прошёл церемонии освящения в Альтэттинге и аббатстве Хайлигенкройц.

В основе конструкции лежит электрический Harley-Davidson LiveWire с двигателем мощностью 106 лошадиных сил и крутящим моментом 116 Н·м. До 96 км/ч мотоцикл разгоняется примерно за три секунды, а его максимальная скорость составляет около 180 км/ч. Запас хода в городском цикле достигает 235 километров. При запуске мотоцикл воспроизводит три знаменитые фразы Шварценеггера: «I'll be back», «God bless you» и «Hasta la vista, Baby». Байк также получил переработанную заднюю часть, индивидуальную электрику, тормоза Brembo и подвеску Showa.

По данным United Charity, торги завершатся 11 января 2027 года в 16:00 по центральноевропейскому времени. Максимальное предложение на данный момент составляет 47 тысяч евро при оценочной стоимости лота в 50 тысяч евро. При этом установленная организаторами минимальная цена продажи ещё не была достигнута. Следующая допустимая ставка начиналась с 48 тысяч евро.

Ранее на аукционе Heritage Auctions продали за 4,875 млн долларов световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся во время съёмок двух фильмов оригинальной трилогии «Звёздных войн». Речь идёт о рукояти, которую использовали в «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращении джедая» (1983). Победившую ставку сделал участник, следивший за торгами по телефону во время прямой трансляции.