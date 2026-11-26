Создатели семейной комедии «Чебурашка 3» представили новый трейлер фильма. Картина выйдет на большие экраны 1 января 2027 года, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

В третьей части франшизы ушастый герой наконец встретит своих родителей, дедушку и старшего брата. Чебурашке предстоит помочь родственникам освоиться в человеческом мире, а Гене — разобраться в своих чувствах к Римме, отношения с которой постепенно перестают быть просто дружескими.

По словам актрисы Ольги Кузьминой, озвучивающей главного героя, одной из центральных тем фильма станет взаимопонимание между поколениями.

«В третьем фильме Чебурашка взрослеет: он уже понимает, кто он и откуда, у него формируется характер и собственное мнение», — рассказала артистка.

Режиссёрское кресло вновь занял Дмитрий Дьяченко, снявший предыдущие две части. На экраны вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актёры, знакомые зрителям по первым фильмам.

Напомним, первая часть «Чебурашки» вышла в январе 2023 года и менее чем за две недели побила кассовый рекорд «Аватара» в российском прокате. При производственном бюджете в 850 миллионов рублей картина заработала в России более 6,7 миллиарда. Вторая часть стартовала 1 января 2026 года. Совокупные сборы двух фильмов в России и странах СНГ превысили 13 миллиардов рублей.