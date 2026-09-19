Чечевица, тофу и сыр: Сати Казанова призналась, что её маленькая дочь растёт вегетарианкой

Певица Сати Казанова рассказала, что её дочь Анагха растёт вегетарианкой. Девочка, которой в октябре исполнится два года, придерживается того же типа питания, что и остальные члены семьи.

По словам артистки, она внимательно следит за состоянием дочери и регулярно контролирует её показатели. Казанова утверждает, что сейчас они находятся в норме.

«Регулярно слежу за её показателями — всё супер, всё в норме. Источники белка, все виды чечевицы, фасоли, зерновых, тофу, сыр (в основном козий или безлактозный коровий). А главное — у нас в рационе много клетчатки и витаминов», — рассказала певица в личном блоге.

В меню Анагхи также входят различные овощи, фрукты и ягоды. Таким образом Казанова формирует рацион дочери в соответствии с принципами питания, которых придерживается и сама семья.

Анагха родилась 23 октября 2024 года в браке Казановой с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Имя дочери супруги долгое время не раскрывали публике.

Ранее Life.ru рассказывал, что Казанова ответила на критику необычного имени наследницы. Певица объясняла, что имя Анагха происходит из индийской культуры и со временем, по её мнению, перестанет казаться непривычным.