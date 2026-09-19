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Опубликовано 19 сентября, 09:54

Чечевица, тофу и сыр: Сати Казанова призналась, что её маленькая дочь растёт вегетарианкой

Сати Казанова рассказала, что растит дочь вегетарианкой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/satikazanova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/satikazanova

Певица Сати Казанова рассказала, что её дочь Анагха растёт вегетарианкой. Девочка, которой в октябре исполнится два года, придерживается того же типа питания, что и остальные члены семьи.

По словам артистки, она внимательно следит за состоянием дочери и регулярно контролирует её показатели. Казанова утверждает, что сейчас они находятся в норме.

«Регулярно слежу за её показателями — всё супер, всё в норме. Источники белка, все виды чечевицы, фасоли, зерновых, тофу, сыр (в основном козий или безлактозный коровий). А главное — у нас в рационе много клетчатки и витаминов», — рассказала певица в личном блоге.

В меню Анагхи также входят различные овощи, фрукты и ягоды. Таким образом Казанова формирует рацион дочери в соответствии с принципами питания, которых придерживается и сама семья.

Анагха родилась 23 октября 2024 года в браке Казановой с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Имя дочери супруги долгое время не раскрывали публике.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Казанова ответила на критику необычного имени наследницы. Певица объясняла, что имя Анагха происходит из индийской культуры и со временем, по её мнению, перестанет казаться непривычным.

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Наталья Демьянова
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