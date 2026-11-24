Юрий Лоза вступился за SHAMAN после его необычного номера с гитарой в Кремлёвском дворце. Музыкант объяснил поведение коллеги творческим порывом, сообщает «Абзац».

«SHAMAN молодой и коленки хорошие, чего не сделаешь в экстазе», — заявил Лоза.

Поводом для обсуждения стало выступление Ярослава Дронова, во время которого он опустился на колени перед гитаристом и потянулся языком к его инструменту. Видеозапись эпизода привлекла внимание пользователей соцсетей и вызвала неоднозначную реакцию.

По мнению Лозы, необычный жест не стоит воспринимать слишком серьёзно. Певец считает, что в разгар концерта молодые исполнители могут совершать импульсивные поступки под влиянием сильных эмоций.

Ранее Life.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал SHAMAN после скандального выступления. Парламентарий посоветовал артисту отказаться от патриотического репертуара, если ему больше по душе провокационные сценические номера. Сам Милонов признался, что творчество Дронова его не особенно интересует.