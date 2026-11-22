Портрет президента России Владимира Путина и берёзовый сок входят в список обязательных требований SHAMAN к организаторам концертов. При этом никаких дорогостоящих деликатесов или экзотических угощений певец не просит. Подробностями своего райдера заслуженный артист РФ Ярослав Дронов поделился в интервью РИА «Новости».

По словам исполнителя, изображение российского лидера занимает первое место в перечне необходимых вещей. Портрет должен находиться в гримёрке на каждом выступлении независимо от города проведения концерта.

Следом в списке идёт берёзовый сок. Впрочем, этот пункт появился там скорее в качестве шутки, связанной с патриотическим образом артиста.

«Эта позиция была включена, скорее, больше для юмора, потому что русский человек должен пить берёзовый сок», — объяснил SHAMAN.

В остальном бытовые запросы звезды оказались довольно скромными. Для подготовки к выступлениям ему достаточно воды, чая, кофе и свежих фруктов.

Полноценный ужин перед выходом к зрителям Дронов предпочитает пропускать. Певец объяснил, что с набитым желудком значительно труднее активно двигаться и исполнять песни.

По ощущениям артиста, плотная трапеза перед концертом сравнима с попыткой отправиться на интенсивную кардиотренировку сразу после еды.

Ранее Life.ru сообщал, что SHAMAN назвал внесение своего имени в базу украинской разведки подтверждением правильности выбранного пути. Артист подчеркнул, что не собирается отказываться от собственных убеждений из-за критики. Одной из причин включения певца в украинскую базу называлась его публичная поддержка политики Владимира Путина и выступления на патриотических мероприятиях.