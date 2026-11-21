Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) воспринял интерес украинской военной разведки к своей персоне как подтверждение правильности выбранного пути. В беседе с ТАСС артист заявил, что не намерен отказываться от своих убеждений из-за подобных действий.

По словам исполнителя, он уже не впервые сталкивается с выпадами в свой адрес и не сомневается, что они продолжатся.

«Но для меня это доказательство того, что я делаю всё правильно и по-прежнему остаюсь на своем месте. Это подтверждение того, что ты с Россией, что ты никуда не уезжаешь, не изменяешь себе, своим принципам», — пояснил Дронов.