По словам артиста, сюжет будущей постановки уже придуман, однако раскрывать подробности он пока не стал. Главная задача на данный момент — написать музыку.

Ранее певец признался, что главным достижением за почти 35 лет считает не музыкальную карьеру, награды или популярность, а свою дочь Варвару. По словам Дронова, 35 лет — уже достаточно серьёзный возраст, однако подводить окончательные итоги он пока не собирается. Музыкант уверен, что вместе со своей командой сможет ещё немало сделать и удивить поклонников. Особую гордость у артиста вызывают увлечения Варвары. Девочка занимается тхэквондо и танцами, учится играть на фортепиано и пробует себя в вокале.