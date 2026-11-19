SHAMAN задумал написать собственный мюзикл «Любовь»
Обложка © Life.ru
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, хочет создать собственный мюзикл. Проект получит название «Любовь». О творческих планах певец рассказал в интервью РИА «Новости».
По словам артиста, сюжет будущей постановки уже придуман, однако раскрывать подробности он пока не стал. Главная задача на данный момент — написать музыку.
«Осталось только музыку написать — самое сложное. Могу сказать только название — «Любовь», — добавил певец.
22 ноября SHAMAN исполнится 35 лет. О планах на мюзикл он рассказал накануне юбилея.
Ранее певец признался, что главным достижением за почти 35 лет считает не музыкальную карьеру, награды или популярность, а свою дочь Варвару. По словам Дронова, 35 лет — уже достаточно серьёзный возраст, однако подводить окончательные итоги он пока не собирается. Музыкант уверен, что вместе со своей командой сможет ещё немало сделать и удивить поклонников. Особую гордость у артиста вызывают увлечения Варвары. Девочка занимается тхэквондо и танцами, учится играть на фортепиано и пробует себя в вокале.
Больше новостей о личной жизни артистов, их семьях и событиях российского шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.