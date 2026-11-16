Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, назвал народную любовь своей зависимостью. Об этом певец заговорил в беседе с Пятым каналом, когда речь зашла о том, как его воспринимает публика.

«У меня есть маленькая тайна. У меня есть зависимость, с которой я даже если бы не захотел, я бы с ней не справился. Я могу озвучить эту зависимость — народная любовь», — признался музыкант.

SHAMAN считает народную любовь своей неизлечимой зависимостью. Видео © Пятый канал

По словам звезды, с резкими отзывами он сталкивался ещё во время участия в телешоу «Фактор А» и «Голос». В 2022 году, после выхода песен «Встанем» и «Я русский», о нём стали судачить гораздо чаще. Самого исполнителя удивляет, что за спиной его порой обсуждают взрослые, состоявшиеся мужчины. Для него это знак, что он им интересен.

В споры о себе SHAMAN не вступает. По его наблюдению, иногда хватает 10–15 минут личного разговора, чтобы собеседник признался, что представлял его совсем другим. Поводом для критики стал даже ролик, в котором певец в тельняшке девять раз отжался: одни зрители сочли, что он сделал слишком мало повторов, другие придрались к технике.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины внесло SHAMAN в базу портала «Война и санкции». Украинская сторона объяснила это тем, что певец поддерживает СВО и политику Владимира Путина. В карточке артиста упомянули его выступления на патриотических концертах и совместное исполнение российского гимна с президентом.