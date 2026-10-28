Музыкант Игорь Бутман заявил, что SHAMAN — вылитый джазовый певец

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, раскрылся в джазовом звучании на юбилейном концерте народного артиста России Игоря Бутмана. По словам саксофониста, исполнитель органично вписался в непривычный жанр — такую же оценку он дал Александру Ревве.

Бутман: SHAMAN — вылитый джазовый певец. Видео © Пятый канал

«SHAMAN — просто вылитый вновь родившийся джазовый певец. Так же, как и Александр Ревва...» — заявил собеседник Пятого канала.

Бутман отметил, что даже знакомая песня Реввы в сопровождении джазового оркестра приобретает новые краски. Эксперименты с жанрами стали частью гала-концерта в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённого 65-летию саксофониста.