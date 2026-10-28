Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 12:39

Музыкант Игорь Бутман заявил, что SHAMAN — вылитый джазовый певец

Обложка © РИА Новости / Арина Антонова, © Life.ru

Обложка © РИА Новости / Арина Антонова, © Life.ru

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, раскрылся в джазовом звучании на юбилейном концерте народного артиста России Игоря Бутмана. По словам саксофониста, исполнитель органично вписался в непривычный жанр — такую же оценку он дал Александру Ревве.

Бутман: SHAMAN — вылитый джазовый певец. Видео © Пятый канал

«SHAMAN — просто вылитый вновь родившийся джазовый певец. Так же, как и Александр Ревва...» — заявил собеседник Пятого канала.

Бутман отметил, что даже знакомая песня Реввы в сопровождении джазового оркестра приобретает новые краски. Эксперименты с жанрами стали частью гала-концерта в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённого 65-летию саксофониста.

Олег Газманов раскрыл имена молодых артистов, которые наступают SHAMAN на пятки
Олег Газманов раскрыл имена молодых артистов, которые наступают SHAMAN на пятки

Ранее SHAMAN рассказал о тугоухости второй степени, развившейся после перенесённого в детстве отита. По словам певца, после концертов он несколько часов слышит сильный звон в ушах, иногда сохраняющийся всю ночь.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar