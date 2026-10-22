Олег Газманов раскрыл имена молодых артистов, которые наступают SHAMAN на пятки

Среди молодых исполнителей из регионов немало талантов, однако предсказать появление новой звезды невозможно, уверен народный артист России Олег Газманов. По его словам, десятки участников движения «Газманов-Родники» уже готовы профессионально развиваться и выходить на большую сцену.

Газманов оценил шансы молодых певцов на успех. Видео © Пятый канал

О перспективах начинающих артистов музыканта спросили на финальном концерте проекта «Родники. Истоки». В беседе с Пятым каналом он оценил их возможности добиться популярности, сопоставимой с успехом певца SHAMAN.

«Многие уже известны, например Настя Иванова и Кирилл Теплов, который тоже во всех конкурсах побеждают», — отметил Газманов, добавив, что способности и конкурсные победы не гарантируют звёздного будущего.