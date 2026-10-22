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Регион
Опубликовано 22 октября, 17:31

Олег Газманов раскрыл имена молодых артистов, которые наступают SHAMAN на пятки

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Елагин, Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Елагин, Сергей Булкин

Среди молодых исполнителей из регионов немало талантов, однако предсказать появление новой звезды невозможно, уверен народный артист России Олег Газманов. По его словам, десятки участников движения «Газманов-Родники» уже готовы профессионально развиваться и выходить на большую сцену.

Газманов оценил шансы молодых певцов на успех. Видео © Пятый канал

О перспективах начинающих артистов музыканта спросили на финальном концерте проекта «Родники. Истоки». В беседе с Пятым каналом он оценил их возможности добиться популярности, сопоставимой с успехом певца SHAMAN.

«Многие уже известны, например Настя Иванова и Кирилл Теплов, который тоже во всех конкурсах побеждают», — отметил Газманов, добавив, что способности и конкурсные победы не гарантируют звёздного будущего.

От «Встанем» до «Кукушки»: Школьники КНДР учат русский по хитам SHAMAN, Гагариной и Газманова
От «Встанем» до «Кукушки»: Школьники КНДР учат русский по хитам SHAMAN, Гагариной и Газманова

Ранее Олегу Газманову вручили медаль Всероссийского казачьего общества за вклад в развитие российского казачества. Певца отметили за сохранение исторических, культурных и духовных традиций.

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Борис Эльфанд
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