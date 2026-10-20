Олег Газманов получил почётную медаль от казаков и сделал трогательное признание
Народный артист России Олег Газманов получил медаль Всероссийского казачьего общества «За выдающийся вклад в развитие российского казачества». Награду певцу вручил атаман организации Виталий Кузнецов во время финального гала-концерта культурно-просветительского проекта «Родники. Истоки».
Как сообщает пресс-служба Всероссийского Казачьего Общества, Газманова отметили за сохранение исторических, культурных и духовных традиций российского казачества. Сам артист признался, что особенно ценит не официальное признание, а любовь слушателей к своему творчеству.
«Спасибо большое. Я не сомневался, что меня поддержат. Но, конечно, самое большое счастье – это не награда, а то, что народ поет твои песни», — сказал певец.
Вручая медаль, Кузнецов поблагодарил артиста за участие в проекте, который знакомит зрителей с музыкальными традициями разных народов России. По словам атамана, концерт позволил участникам прикоснуться к культурному наследию предков и услышать народные песни.
«Уважаемый Олег Михайлович, я благодарю Вас. Это был серьёзный вызов, это был хороший эксперимент. И он получился», — отметил Кузнецов.
Проект «Родники. Истоки» проводится в Год единства народов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его задача — сохранение и популяризация музыкального наследия народов страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что Олег Газманов зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Газманов-Родники». Национальный проект патриотической и авторской песни действует с 2022 года и объединяет исполнителей, композиторов и поэтов из разных регионов России.