Народный артист России Олег Газманов зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Газманов-Родники». Исключительные права на бренд будут действовать до октября 2034 года, выяснил сайт kp.ru с помощью сервиса Rusprofile.

Теперь певец может использовать название для самых разных коммерческих направлений: выпускать одежду, обувь и аксессуары, разрабатывать компьютерное обеспечение и создавать NFT, а также организовывать концерты, мероприятия, свадьбы и видеосъёмки. Фактически бренд даёт право охватить практически всю сферу шоу-бизнеса и сопутствующих услуг.

Сам «Газманов-Родники» — это существующий с 2022 года национальный проект патриотической и авторской песни. Он объединяет музыкантов, поэтов, композиторов и исполнителей по всей стране, занимается поиском и поддержкой талантов. Проект уже перерос в полноценное движение: в 2024 году было создано юридическое лицо — АНО «Движение Газманов-Родники», учредителями которого стали сам Газманов, Ольга Джавахадзе и Елена Ульянова.

По данным сервиса проверки контрагентов, певец также является учредителем трёх ООО и имеет действующее ИП в сфере аренды недвижимости. Общая выручка компаний Газманова в 2025 году составила 5,6 млн рублей, чистая прибыль — 920 тыс. рублей.