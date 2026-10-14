От «Встанем» до «Кукушки»: Школьники КНДР учат русский по хитам SHAMAN, Гагариной и Газманова

Школьникам в КНДР помогают учить русский язык песни SHAMAN (Ярослав Дронов), Полины Гагариной и Олега Газманова. Об этом «Осторожно, новости» рассказал российский турист, побывавший в гимназии города Расон и пообщавшийся с учениками.

По словам школьников, иностранный язык у них начинают изучать с пятого класса. Среди вариантов — русский, английский и китайский. Помимо учебников, на занятиях используют российскую музыку.

В частности, детям включают «Встанем» и «Мы» SHAMAN, «Кукушку» в исполнении Полины Гагариной и «Россию» Олега Газманова. Ученики рассказали туристу, что хотели бы побывать в РФ, а из российских мест пока лучше всего знают Москву, Санкт-Петербург и Байкал.

Учителя объяснили, что в КНДР распространяется только разрешённая музыка. Сами преподаватели, по словам путешественника, высоко оценивают вокал Гагариной, смотрят российские «Голубые огоньки» и концерт SHAMAN в Пхеньяне. Запись выступления распространяют на дисках и флешках, она также доступна на местном видеохостинге.

После школы дети смогут продолжить изучение иностранных языков в местном училище или попытаться поступить в профильный институт в Пхеньяне.

Русский язык в КНДР получает всё большее распространение. Ещё в ноябре 2025 года сообщалось о его введении в северокорейских школах как обязательного предмета с четвёртого класса. В августе того же года SHAMAN выступил в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи, где его песни прозвучали перед Ким Чен Ыном.