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Регион
Опубликовано 14 октября, 16:18

От «Встанем» до «Кукушки»: Школьники КНДР учат русский по хитам SHAMAN, Гагариной и Газманова

Школьники КНДР учат русский язык по песням SHAMAN, Гагариной и Газманова

Обложка © Telegram / shaman_channel, ТАСС / Евгений Мессман, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oleggazmanov

Обложка © Telegram / shaman_channel, ТАСС / Евгений Мессман, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oleggazmanov

Школьникам в КНДР помогают учить русский язык песни SHAMAN (Ярослав Дронов), Полины Гагариной и Олега Газманова. Об этом «Осторожно, новости» рассказал российский турист, побывавший в гимназии города Расон и пообщавшийся с учениками.

По словам школьников, иностранный язык у них начинают изучать с пятого класса. Среди вариантов — русский, английский и китайский. Помимо учебников, на занятиях используют российскую музыку.

В частности, детям включают «Встанем» и «Мы» SHAMAN, «Кукушку» в исполнении Полины Гагариной и «Россию» Олега Газманова. Ученики рассказали туристу, что хотели бы побывать в РФ, а из российских мест пока лучше всего знают Москву, Санкт-Петербург и Байкал.

Учителя объяснили, что в КНДР распространяется только разрешённая музыка. Сами преподаватели, по словам путешественника, высоко оценивают вокал Гагариной, смотрят российские «Голубые огоньки» и концерт SHAMAN в Пхеньяне. Запись выступления распространяют на дисках и флешках, она также доступна на местном видеохостинге.

После школы дети смогут продолжить изучение иностранных языков в местном училище или попытаться поступить в профильный институт в Пхеньяне.

«Сегодня он покинул нас»: Shaman поделился трагической новостью прямо на концерте
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Русский язык в КНДР получает всё большее распространение. Ещё в ноябре 2025 года сообщалось о его введении в северокорейских школах как обязательного предмета с четвёртого класса. В августе того же года SHAMAN выступил в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи, где его песни прозвучали перед Ким Чен Ыном.

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Никита Никонов
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