«Сегодня он покинул нас»: Shaman поделился трагической новостью прямо на концерте

Певец Shaman (Ярослав Дронов) переживает тяжёлую утрату — умер его дедушка Николай Владимирович, с которым артист был очень близок. Трагическую новость исполнитель сообщил зрителям прямо во время концерта, посвящённого 250-летию Подольска.

Музыкант признался, что дедушка занимал особое место в его жизни. Именно Николай Владимирович стал одним из героев клипа «Моя Россия», в котором Дронов показал родных и дом своего детства.

«В клипе на песню «Моя Россия» участвовал мой дед. Я его уважаю, люблю. Но сегодня он покинул нас. Я как артист должен быть с вами максимально открытым», — сказал певец со сцены.

О тёплых отношениях с родственником Shaman рассказывал и раньше. Однажды прямо во время большой пресс-конференции у него зазвонил телефон. Узнав, что звонит дедушка, артист объяснил журналистам, что не может пропустить вызов, и ответил на него перед всеми присутствующими.

Особое значение для семьи имели съёмки клипа «Моя Россия», вышедшего в феврале 2023 года. Тогда исполнитель приехал в родной Новомосковск Тульской области, встретился с близкими и показал зрителям квартиру, в которой вырос.

Появление внука перед камерами стало для бабушки и дедушки неожиданностью. Позднее родственники рассказывали, что съёмочная группа намеренно не предупредила их о приезде Ярослава, чтобы запечатлеть настоящие эмоции.

Ранее Life.ru рассказывал, как бабушка и дедушка Дронова опровергли слухи о постановочных съёмках клипа «Моя Россия». Галина Михайловна призналась, что расплакалась, когда неожиданно увидела внука на пороге. По её словам, Дронов хотел сохранить память о родных и доме своего детства.