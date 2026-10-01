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Опубликовано 1 октября, 14:15

SHAMAN выпустил песню и клип «Прощай, моя любовь»

Обложка © Telegram/SHAMAN

Обложка © Telegram/SHAMAN

SHAMAN (Ярослав Дронов) представил новую песню «Прощай, моя любовь» и клип на неё. О премьере артист сообщил в своём Telegram-канале 1 октября.

Новая композиция посвящена расставанию двух людей, чувства которых ещё не успели угаснуть.

«Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце ещё долго не принимает то, с чем уже смирился разум», — объяснил замысел песни Дронов.

Клип снят в чёрно-белой гамме. В ролике SHAMAN появляется на улицах Москвы, в том числе возле высотки на Котельнической набережной и на столичных мостах. Финал построен вокруг прощания исполнителя с героиней видео.

Накануне артист анонсировал премьеру, пообещав поклонникам «сюрприз». Сама композиция одновременно с выходом клипа появилась на музыкальных стриминговых площадках.

Shaman и Лепс поделились уникальными кадрами со съёмок клипа «Она не скажет «Да!»
Shaman и Лепс поделились уникальными кадрами со съёмок клипа «Она не скажет «Да!»

В августе SHAMAN выпустил песню и клип «Боже, помоги». Дронов посвятил композицию людям, переживающим трудный период, и выразил надежду, что она сможет стать для них поддержкой.

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Николь Вербер
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