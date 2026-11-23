Певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) стоит отказаться от исполнения патриотических композиций и сосредоточиться на том сценическом образе, который ему действительно близок. С таким советом после очередного эпатажного выступления артиста выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru.

Поводом для комментария стало видео с юбилейного концерта исполнителя в Кремлёвском дворце. Во время выступления Шаман вошёл в кураж: опустился на колени перед гитаристом и потянулся языком к его инструменту. Необычный эпизод привлёк внимание пользователей соцсетей и вызвал неоднозначную реакцию общественности.

По мнению парламентария, подобными выходками Дронов демонстрирует свою истинную творческую натуру. Милонов считает, что музыканту не стоит заставлять себя выступать с патриотическим репертуаром, если ему больше по душе провокационные номера, необычные сценические костюмы и разнообразные эксперименты с музыкальными инструментами.

Сам депутат признался, что не следит за творчеством Шамана и не испытывает особого интереса к его выступлениям. Поэтому и очередной скандальный эпизод не вызвал у него сильных эмоций.

«Я его в творческом плане не особо замечаю и не особо воспринимаю. И наверное, ему стоит перестать насиловать себя песнями про Россию», — заявил Милонов.

Ранее Life.ru сообщал, что SHAMAN мечтает сделать русскоязычные песни популярными во всём мире. Артист признался, что его желание постепенно воплощается в жизнь. В качестве примера он привёл гастроли в Северной Корее.