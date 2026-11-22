Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, признался, что его сокровенная мечта начала сбываться. Он давно хотел, чтобы песни на русском зазвучали во всём мире. Музыкант рассказал рассказал об этом, вспоминая свою поездку с концертом в Северную Корею, что попало на видео Life.ru.

Ярослав Дронов рассказал о мечте. Видео © Life.ru

«Моя мечта, чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всё мире, по-тихонечку начинает сбываться», — признался музыкант.

SHAMAN напомнил, что уже дважды посещал КНДР по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Политик лично посетил выступление русского исполнителя, познакомился с ним, пожал руку. По словам певца, всё это было уже не по протоколу и очень по-свойски, что сделало ближе наши народы. Также SHAMAN добавил, что его песни ещё до гастролей уже пели в Северной Корее, и пели именно на русском, что музыкант считает хорошим шагом к распространению культуры нашей страны за её пределами.

Ранее певец SHAMAN выступил против возвращения уехавших из России артистов на отечественную сцену. Он не считает, что следует простить беглецов. При этом певец подчеркнул, что окончательное решение должно оставаться за самими россиянами.