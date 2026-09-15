«Чего так дорого?» Музыкальный критик раскрыл истинные причины заоблачных цен на концерты звёзд

Стоимость билетов на концерты формируется исходя из гонорара артиста, расходов на организацию и желания промоутеров заработать, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, высокие цены часто вызывают недовольство публики, однако за запредельными суммами не всегда скрывается стоимость одного посадочного места.

В качестве примера Бабичев привёл недавний скандал вокруг Григория Лепса, когда в сети возмутились ценой в миллион рублей за билет. Продюсер объяснил, что сейчас на рынке появилась новая тенденция: за такие деньги выкупается не одно кресло, а целая VIP-ложа на 15–20 человек, что делает сумму в расчёте на каждого гостя вполне подъёмной.

Кроме того, активно развивается формат закрытых VIP-концертов в престижных локациях, таких как Барвиха, или камерных выступлений в небольших барах. Пик спроса на такие форматы традиционно приходится на новогодние праздники.

Эксперт также отметил, что дороговизна часто связана с внезапным ажиотажем вокруг артиста. Так, после возвращения к активной концертной деятельности Надежды Кадышевой организаторы быстро монетизировали хайп, продавая VIP-пакеты на выступления «Золотого кольца» за 400 тысяч рублей.

Отдельной проблемой Бабичев назвал искусственный ажиотаж, создаваемый перекупщиками: боты скупают билеты в первые часы старта продаж, а затем выставляют их на вторичных платформах с наценкой в два-три раза.

А ранее Life.ru сообщал, что сборы с двух октябрьских концертов Николая Баскова оценили почти в 53 млн рублей. Певец выступит 15 и 16 октября на Live Арене в подмосковном Новоивановском. Первый вечер заявлен как юбилейное шоу, второй — как дополнительный сольный концерт.