Чехия не сможет принять участие в «Евровидении-2027» из-за нехватки денег

Чехия не отправит своего представителя на «Евровидение-2027» и не будет показывать конкурс по телевидению. Причиной стали бюджетные ограничения, сообщило Чешское телевидение. ČT24

«В 2027 году вы не увидите чешский флаг на сцене», — заявили в телекомпании. Там пояснили, что участие требует значительных программных, производственных и организационных расходов, а сейчас вещатель корректирует бюджет.

Чешское телевидение также не планирует покупать лицензию на трансляцию конкурса. Поклонники смогут смотреть официальную онлайн-трансляцию и голосовать, однако их голоса будут учитываться в категории Rest of the World.

Решение пока касается только 2027 года. Вещатель не исключает возвращения в дальнейшем и подчёркивает, что возможность участия оценивается отдельно перед каждым конкурсом. На фоне финансовых ограничений Чешское телевидение планирует сэкономить около 350 млн крон.

Чехия дебютировала на «Евровидении» в 2007 году, однако затем уже делала многолетний перерыв и вернулась на конкурс в 2015-м. Поэтому утверждение, что страна участвовала ежегодно с 2007 года, некорректно.

Ранее Life.ru сообщал, что «Евровидение-2027» впервые пройдёт в Болгарии. Конкурс примет Бургас: полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, а финал — 15 мая. Право провести шоу страна получила после победы DARA на «Евровидении-2026».