Канада впервые примет участие в «Евровидении» в 2027 году
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Канада в 2027 году впервые примет участие в песенном конкурсе «Евровидение», став первым новым участником с 2015 года, когда в нём дебютировала Австралия. Об этом объявили организаторы.
Участие открыто для всех членов Европейского вещательного союза (EBU), к которому Канада присоединилась на прошлой неделе. Решение подтвердили EBU и канадская общественная телерадиокомпания CBC, сделав объявление в национальный праздник — День Канады.
Президент CBC Мари-Филипп Бушар заявила, что участие позволит стране продемонстрировать свои таланты на одной из самых известных музыкальных сцен мира. Подробности о том, как будет выбран представитель Канады, телерадиокомпания сообщит позже.
Ранее директор Евровидения Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может снова принять участие в конкурсе, если будут соблюдены правила членства в Европейском вещательном союзе. При этом он уточнил, что переговоры с российскими вещателями сейчас не ведутся, а возвращение страны в повестке организаторов не стоит.
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