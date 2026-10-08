Чехия объявила нехватку воды на Влтаве и Эльбе из-за засухи

Уровень Слапского водохранилища в Чехии за месяц опустился примерно на шесть метров, и для поддержания необходимого расхода Влтавы в Праге впервые начали использовать накопленную там воду. На фоне продолжительной засухи власти Среднечешского края объявили состояние нехватки воды на Влтаве и Эльбе и разрешили при необходимости уменьшать минимальный сброс из Влтавского каскада. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Чехии и в госпредприятии «Поводи Влтавы».

Комиссия по засухе согласовала возможность снизить расход у гидроузла Вране с 35 до 20 кубометров в секунду. Новый режим может применяться до 30 апреля 2027 года. Его цель — дольше сохранять запасы Слапского водохранилища и не допустить столь же быстрого падения уровня в Орлике. По данным ČTK, 4 сентября Орлицкое водохранилище начало снижать сброс из-за падения уровня. После этого «Поводи Влтавы» стало использовать воду Слап для поддержания стока Влтавы. В начале сентября уровень Слап составлял 269,3 метра над уровнем моря, а к 8 октября снизился до 263,3 метра.

Отступившая вода обнажила участки бывших дорог и троп, существовавших до создания водохранилища. На освободившемся дне оказались пресноводные моллюски, которых добровольцы возвращают в воду. К настоящему моменту удалось спасти более 70 тысяч ракушек, в акции участвовали свыше 520 человек.

При этом власти пока не стали вводить ограничения на действующие разрешения на водопользование. В районе Праги-Хухле расход Влтавы должен сохраняться не ниже 24 кубометров в секунду. Из-за маловодья меры приняли и в других районах. «Поводи Влтавы» сократило сброс из Римовского водохранилища в Южночешском крае, которое используется для снабжения питьевой водой значительной части региона. В Пльзеньском крае до 15 ноября продлили режим по минимальному расходу в Отаве и чрезвычайное изменение режима для форелевого хозяйства Аннин.

Ранее стало известно, что французские виноделы могут завершить 2026 год с худшим результатом почти за семь десятилетий. Жара и засуха нанесли ущерб виноградникам, а осенние дожди лишь немного улучшили ситуацию. Министерство сельского хозяйства прогнозирует выпуск около 35 миллионов гектолитров вина. Это на 2% меньше, чем в прошлом году, и на 14% ниже среднего показателя за последние пять лет. Оценка была слегка повышена по сравнению с сентябрьским прогнозом благодаря хорошей урожайности в регионе Лангедок-Руссильон. Однако это изменение не меняет общей тенденции к снижению.