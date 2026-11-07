Чешская полиция увеличит присутствие вооружённых патрулей в общественных местах после стрельбы в польском Кракове. Дополнительные меры затронут прежде всего территории с большим скоплением людей, сообщили правоохранители 7 ноября в соцсети X.

«Мы находимся в тесном контакте с польскими коллегами и располагаем основной информацией. Хотя стрельба в Кракове, по всей видимости, не имеет прямого отношения к Чешской Республике, мы принимаем превентивные меры безопасности», — говорится в заявлении.

На улицах станет больше сотрудников с длинноствольным оружием и баллистической защитой. Кроме того, полиция намерена обсудить с городскими властями установку технических заграждений во время запланированных массовых и культурных мероприятий. Решения об использовании таких конструкций будут принимать с учётом особенностей конкретных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Польше намерены объявить двухдневный общенациональный траур после массовой стрельбы в Кракове, жертвами которой стали шесть человек. Дни памяти погибших запланированы на 8 и 9 ноября. В самом Кракове приняли решение о четырёхдневном трауре, который продлится с 8 по 11 ноября включительно. В городе отменят муниципальные развлекательные мероприятия, а государственные флаги на зданиях приспустят или украсят чёрными лентами.