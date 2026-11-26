Певец Прохор Шаляпин решил провести свой 43-й день рождения в Кремлёвской больнице. Вместо праздничного застолья артист выбрал комплексное медицинское обследование, которое назвал подарком самому себе, сообщает «Звездач».

На премии Voice Man Awards исполнитель признался, что не любит отмечать дни рождения. Поздравлений он ждёт лишь от небольшого круга близких людей, а на забывчивых коллег по шоу-бизнесу не обижается.

«День рождения отмечают люди как-то странно: на год ближе к могиле — они скачут, радуются. Никакие подарки мне не нужны, просто какие-то пожелания, добрые слова», — высказался Шаляпин.

Особенное раздражение у артиста вызывают люди, которые самостоятельно напоминают подписчикам в социальных сетях о своём дне рождения. Певец признался, что подобное поведение ему совершенно чуждо.

Шаляпин добавил рассказал, что обследование займёт три дня. О необходимости проверить здоровье он задумался после госпитализации Никиты Джигурды с инфарктом. Кроме того, певец признался, что перестал отмечать дни рождения ещё в 2015 году после трагической смерти своего директора Максима Кузнецова.

Накануне стало известно, что Шаляпин также начал сокращать круг общения из-за зависти со стороны некоторых знакомых. Певец объяснил своё решение не звёздной болезнью, а инстинктом самосохранения. По его мнению, после обретения популярности артист рискует потерять до 90% прежнего окружения.