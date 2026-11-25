Певец Прохор Шаляпин начал отдаляться от друзей, которые оказались не готовы принять его популярность. Артист признался, что предпочитает избавляться от людей, мешающих ему развиваться. Об этом он рассказал Пятому каналу на премии Voice Man Awards.

Прохор Шаляпин — об отношениях с друзьями. Видео © Пятый канал

Шаляпин отрицает, что причиной перемен в его окружении стала звёздная болезнь. Своё поведение исполнитель объясняет стремлением оградить себя от негатива.

«У меня нет звёздной болезни, но есть инстинкт самосохранения», — заявил артист.

По словам музыканта, некоторые знакомые воспринимают его популярность как удачное стечение обстоятельств, а не результат труда. При этом они рассчитывают извлечь выгоду из его нынешнего положения. Сам же певец зарабатывает самостоятельно, повышает стоимость выступлений и не обращается к коллегам за финансовой помощью.

Шаляпин убеждён, что с подобной ситуацией сталкиваются многие знаменитости. По его оценке, после обретения популярности человек рискует потерять до 90% своего прежнего окружения.