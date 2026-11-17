«Гарик Бульдог Шаляпин»: Харламов примерил фамилию певца, подкатившего к его маме
Гарик Харламов с юмором отреагировал на комплименты Шаляпина в адрес своей мамы
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garikkharlamov, shalyapin_official
Прохор Шаляпин так расхвалил Наталью Харламову, что её сын Гарик уже примерил фамилию певца. По мнению музыканта, если бы мать и сын вместе прошлись по улице, прохожие вполне могли бы принять женщину за подругу комика.
«Наталья, чудесная мама Гарика Харламова. Наталья выглядит прекрасно, гораздо моложе Гарика», — отметил Шаляпин в беседе с Пятым каналом.
Харламов с юмором отреагировал на комплименты Шаляпина в адрес своей мамы. Видео © Пятый канал
По его словам, из Гарика получится замечательный сын, да и дом у него побольше. Юморист уже придумал, как в таком случае будет знакомиться с людьми.
«Я буду представляться как Гарик Бульдог Шаляпин. Если всё далеко зайдёт», — пошутил Харламов.
Сама Наталья призналась, что её сердце свободно. После развода со вторым мужем она десять лет пыталась устроить личную жизнь и по-прежнему открыта к отношениям. Правда, приятели сына годятся ей в дети. С Шаляпиным у неё разница в 22 года.
В сентябре у Натальи Харламовой появилась ещё одна внучка. Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук показали первое фото дочери, которую назвали Алиса. У комика также есть старшая дочь Анастасия от брака с Кристиной Асмус.