«Посылает небо»: Прохор Шаляпин рассказал, как справляться с тяготами жизни

Певец Прохор Шаляпин не привык переживать из-за жизненных поражений и убеждён, что даже неприятности могут обернуться благом. При этом артист признался, что далеко не всеми чертами собственного характера доволен. Своими размышлениями исполнитель поделился с Пятым каналом.

Шаляпин заявил, что поражения в жизни всегда могут обернуться благом. Видео © Пятый канал

По словам музыканта, любые разочарования стоит воспринимать как неизбежную составляющую человеческого пути. Вместо того чтобы мучиться из-за несбывшихся надежд, он предпочитает искать в произошедшем положительные стороны.

«Я воспринимаю свои проигрыши как часть жизни, как часть испытаний, которые нам посылает небо. Поэтому философски отношусь», — объяснил Шаляпин.

Артист уверен, что потеря чего-то ценного порой оказывается своеобразной защитой от гораздо более серьёзных неприятностей. Именно такой подход помогает ему сохранять оптимизм и не зацикливаться на промахах.

Впрочем, собственный характер исполнитель идеальным не считает. Главной слабостью он назвал лень, которая иногда мешает собраться и заняться необходимыми делами. Шаляпин отметил, что желание расслабиться не всегда совместимо с артистической профессией, ведь публичным людям приходится постоянно следить за внешностью и поддерживать привлекательный образ.

Ранее Life.ru сообщал, что Прохор Шаляпин пересмотрел своё отношение к богатым людям. Певец признался, что прежде завидовал чужому достатку, однако со временем осознал бесполезность подобных переживаний. Теперь он убеждён, что негативное отношение к чужим достижениям только мешает добиваться собственного успеха.