«Мышление, обречённое на провал»: Прохор Шаляпин признался, что раньше завидовал богачам

Завидовать состоятельным людям бессмысленно, поскольку такое отношение к чужому успеху лишь мешает самому добиться финансового благополучия. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал певец Прохор Шаляпин, признавшийся, что прежде и сам испытывал подобные чувства.

Прохор Шаляпин назвал зависть к богатым ошибочным мышлением. Видео © Пятый канал

Артист вспомнил, как раньше смотрел на более обеспеченных людей с завистью, однако со временем пересмотрел свои взгляды. Теперь он убеждён, что бороться необходимо не с богатством, а с бедностью. Прежний образ мыслей исполнитель назвал ошибочным и обречённым на провал.

Изменилось и материальное положение самого Шаляпина. По словам музыканта, в определённый момент его заработки существенно выросли, а вместе с ними увеличились налоговые отчисления. Певец утверждает, что перечислил государству больше денег, чем сможет получить обратно в виде пенсии, даже если проживёт сто лет.

При этом подобная финансовая арифметика знаменитость нисколько не тревожит. Шаляпин воспринимает обязательные платежи как собственный вклад в экономику страны. Он не рассчитывает, что государство когда-нибудь вернёт ему всю внесённую сумму.

Несмотря на высокие доходы, исполнитель продолжает пользоваться бартером. Компании предоставляют ему товары или услуги для большого дома, а взамен получают рекламу. Такой обмен певец считает приятным и взаимовыгодным, поскольку продвижение помогает брендам увеличивать продажи.

Впрочем, сотрудничество не всегда оказывается равноценным. Шаляпин признал, что порой приносит рекламодателям больше пользы, чем получает сам. Однако не видит причин отказываться от возможности обзавестись новым диваном или стулом в обмен на упоминание компании.

Ранее Life.ru рассказывал, как Прохор Шаляпин рассуждал о возможности жить богато без денег. Во время беседы с журналистами певец сначала в шутку посоветовал развивать духовный мир, однако затем признался, что материальное благополучие невозможно без финансовых средств. Исполнитель объяснил свою позицию личным опытом, вспомнив времена, когда жил в нищете.