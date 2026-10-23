«Просто глупость»: Шаляпин объяснил, зачем взял iPhone у мошенников, и предложил выплатить деньги жертве

Певец Прохор Шаляпин заявил о готовности компенсировать стоимость смартфона одному из покупателей, пострадавших от предполагаемых мошенников, с которыми он сотрудничал. Об этом артист рассказал журналистам Super на премьере клипа Филиппа Киркорова «Луиза», признавшись, что согласился на получение дорогого гаджета из-за привычки не отказываться от подарков.

По словам Шаляпина, новый телефон ему совершенно не требовался — дома уже лежали четыре исправных устройства. Однако воспоминания о бедном детстве подтолкнули певца принять предложение магазина.

«Это просто глупость, потому что я из бедности. Пошёл за этим телефоном, хотя он мне совершенно не нужен был», — признался исполнитель.

От полученного смартфона Шаляпин избавляться не собирается, однако готов выплатить одному из пострадавших сумму, равную стоимости гаджета. При этом певец убеждён, что его самого и других знаменитостей организаторы сотрудничества также ввели в заблуждение.

Артист рассказал, что некоторые коллеги просили помочь им получить аналогичное рекламное предложение. Однако представители магазина, по его словам, согласовали сотрудничество только с ним, Анастасией Волочковой и, как утверждал сам Шаляпин, Ларисой Долиной. Остальным знаменитостям отказали.

Среди тех, кто столкнулся с проблемами после покупки техники, оказалась Лола — помощница Анастасии Волочковой. По информации Super, женщина оплатила новый компьютер, но так его и не получила. Впоследствии она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Отдельно Шаляпин прокомментировал появление Ларисы Долиной в материалах магазина. Певец предположил, что мошенники могли использовать дипфейк, а сама артистка — даже не знать о происходящем. Ранее представитель Долиной отрицал её участие в рекламе магазина.