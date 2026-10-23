Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 21:52

«Просто глупость»: Шаляпин объяснил, зачем взял iPhone у мошенников, и предложил выплатить деньги жертве

Шаляпин готов возместить стоимость телефона одному из обманутых покупателей

Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Обложка © Telegram / Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин заявил о готовности компенсировать стоимость смартфона одному из покупателей, пострадавших от предполагаемых мошенников, с которыми он сотрудничал. Об этом артист рассказал журналистам Super на премьере клипа Филиппа Киркорова «Луиза», признавшись, что согласился на получение дорогого гаджета из-за привычки не отказываться от подарков.

По словам Шаляпина, новый телефон ему совершенно не требовался — дома уже лежали четыре исправных устройства. Однако воспоминания о бедном детстве подтолкнули певца принять предложение магазина.

«Это просто глупость, потому что я из бедности. Пошёл за этим телефоном, хотя он мне совершенно не нужен был», — признался исполнитель.

От полученного смартфона Шаляпин избавляться не собирается, однако готов выплатить одному из пострадавших сумму, равную стоимости гаджета. При этом певец убеждён, что его самого и других знаменитостей организаторы сотрудничества также ввели в заблуждение.

Артист рассказал, что некоторые коллеги просили помочь им получить аналогичное рекламное предложение. Однако представители магазина, по его словам, согласовали сотрудничество только с ним, Анастасией Волочковой и, как утверждал сам Шаляпин, Ларисой Долиной. Остальным знаменитостям отказали.

Среди тех, кто столкнулся с проблемами после покупки техники, оказалась Лола — помощница Анастасии Волочковой. По информации Super, женщина оплатила новый компьютер, но так его и не получила. Впоследствии она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Отдельно Шаляпин прокомментировал появление Ларисы Долиной в материалах магазина. Певец предположил, что мошенники могли использовать дипфейк, а сама артистка — даже не знать о происходящем. Ранее представитель Долиной отрицал её участие в рекламе магазина.

«‎Виноваты звёзды»? Как реклама с Долиной, Буйновым и Шаляпиным лишила россиян ₽10 млн
«‎Виноваты звёзды»? Как реклама с Долиной, Буйновым и Шаляпиным лишила россиян ₽10 млн

Напомним, скандал развернулся вокруг интернет-магазина «АйфонБерри», в рекламе которого фигурировали российские знаменитости. По данным СМИ, около 200 покупателей пожаловались, что не получили оплаченную технику, а предполагаемый ущерб достиг 10 миллионов рублей. Магазин обещал скидки до 30% на устройства Apple, Samsung и Dyson, требовал полную предоплату и ссылался на задержки поставок из Дубая. Позднее продавец сменил название, а его сайт перестал работать. Шаляпин объяснял, что звёздам предлагали смартфоны в обмен на видеоролики и заверяли их в законности бизнеса.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прохор Шаляпин
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar