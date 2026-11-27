Российские родители могут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение ребёнка в платной клинике, оформив социальный налоговый вычет. При этом для дорогостоящих медицинских процедур ограничение по сумме расходов не действует. О правилах возврата НДФЛ РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнёв.

С 2024 года общий лимит расходов для большинства социальных вычетов составляет 150 тысяч рублей в год. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 19,5 тысячи рублей. Отдельного лимита именно на лечение детей нет: такие расходы суммируются с затратами на собственное лечение, лекарства и другие предусмотренные законом социальные нужды.

Например, если родитель потратил 100 тысяч рублей на своё лечение и ещё 80 тысяч на медицинскую помощь ребёнку, вычет предоставят только с 150 тысяч рублей из общей суммы в 180 тысяч. Однако для дорогостоящего лечения, включённого в специальный перечень правительства, ограничение не применяется: учитываются фактические расходы.

«С 2024 года общий лимит социальных вычетов — 150 тысяч рублей в год. С этой суммы при ставке 13% можно вернуть до 19,5 тысячи рублей. Отдельного лимита на лечение ребёнка нет — оно входит в те же 150 тысяч рублей», — пояснил Селезнёв.

Право на возврат распространяется на лечение родных и усыновлённых детей до 18 лет, а при очном обучении — до 24 лет. Получить вычет также можно за медицинскую помощь подопечным при соблюдении установленных законом условий. При этом заявитель должен иметь доход, облагаемый НДФЛ, и самостоятельно оплачивать лечение. Одной лишь регистрации в качестве самозанятого или работы ИП на упрощённой системе для этого недостаточно.

Оформить возврат можно тремя способами: через работодателя в течение года, подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую после окончания года либо воспользовавшись упрощённым порядком через личный кабинет ФНС. Последний вариант доступен, если медицинская организация самостоятельно передала необходимые сведения в налоговую службу.

В 2026 году ещё можно заявить расходы на лечение, оплаченные в 2023, 2024 и 2025 годах. При этом за 2023 год действует прежний лимит в 120 тысяч рублей, а за два последующих года — 150 тысяч. Важно учитывать, что сумма возврата не может превышать НДФЛ, уплаченный за соответствующий период.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские пенсионеры могут полностью или частично освободиться от уплаты ряда налогов, однако далеко не все знают о положенных им льготах. Так, пенсионер может одновременно владеть квартирой, частным домом и гаражом, не уплачивая за них налог на имущество. Если же в собственности находятся, например, две квартиры, за одну из них придётся заплатить. При этом недвижимость не должна использоваться для предпринимательской деятельности.